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​Найближчими годинами ситуація в енергосистемі буде стабілізована, - ДТЕК

Триває поступове підключення побутових споживачів.

Компанія ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромережі після безпрецедентної атаки Роісї на українську енергосистему.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі вже відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, водоканалів – у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. Триває поступове підключення побутових споживачів.

"Без шансів проти української армії на фронті варвари вирішили тероризувати мирне населення. Українська енергосистема вистояла. Російські терористи, які мріяли позбавити нас світла, нічого не досягли. І ніколи цього не зможуть. У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована. Енергетики вистояли у важкому бою з підступним та безпринципним ворогом.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко також наголосив, що атаки на енергетичну інфраструктуру – це військовий злочин, за який будуть відповідати усі винні.

"Усі, враховуючи так званих російських «енергетиків», які допомагають варварам обирати цілі атак. Україна встояла, витримає та переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитесь у пітьмі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Тимченко заявив, що українцям варто подумати про виїзд з країни, щоб допомогти економити електроенергію.

17 листопада у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії - вони становили понад 500 МВт (за звичайного споживання 1000-1200 МВт).

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