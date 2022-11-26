Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Graine from Ukraine, в рамках якої продовольство буде поставлятися з України в бідні країни Азії та Африки.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо підтримувати цю ініціативу, тому ми виділяємо 20 млн євро на підтримку ініціативи президента Зеленського ... ми повинні продовжувати надавати підтримку подібним ініціативам українського президента, тому що Україна страждає - і водночас Зеленський готує цю дуже щедру ініціативу на допомогу країнам Африки, Азії, Близького Сходу", - сказав він на пресконференції за підсумками міжнародного саміту з продовольчої безпеки в Києві.

Також, за його словами, протягом останніх декількох місяців Польща готувала спеціальні шляхи солідарності комплексної підтримки України, що охоплює підтримку щодо експорту товарів, продовольства тощо.

"Ми підготували спеціальні шляхи солідарності протягом останніх декількох місяців, тому що Україна вимагає не тільки військової підтримки або фінансової, а й комплексної. Підтримки в плані експорту товарів, продуктів харчування", - зазначив Моравецький.

Прем'єр Польщі наголосив, що його країна "не може повернутися до звичайного бізнесу з РФ, тому що це означало б, що Польща не звертає уваги на російські атаки по цивільних об'єктах інфраструктури в Україні".

Крім того, він наголосив, що Польща продовжить надавати підтримку українцям в їхній героїчній боротьбі проти російського агресора.

"Ми ніколи не складемо зброю, не припинимо допомогу героїчній боротьбі України, її боротьбі проти варварського режиму. Україна має бути успішною. Я впевнений у перемозі України. І давайте 2023 рік стане роком перемоги і відновлення України", - підсумував Моравецький.

Нагадаємо, сьогодні до України з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він взяв участь у вшануванні памʼяті жертв Голодомору.

Попередній візит польский премʼєр здійснював до Києва в вересні. Голова уряду Польщі разом із колегами з Чехії та Словенії першими серед закордонних лідерів відвідали українську столицю після початку повномасштабного вторгнення. Вони були в Києві 15 березня, в той час, коли російські війська ще не були вибиті з Київської області.