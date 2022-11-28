У Миколаєві змінюється графік роздачі очищеної води від КП “Миколаївелектротранс”, - Сєнкевич

Тролейбуси і трамваї працюватимуть за вказаними адресами до повної роздачі води.

Графік роздачі очищеної води від КП “Миколаївелектротранс” буде змінено з середи, 30 листопада.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Тролейбуси і трамваї працюють за вказаними адресами до повної роздачі води”, - написав мер Миколаєва.

Тролейбуси:

вул. Куротна, 9/кінцева зупинка тролейбуса №2 – з 8:00

проспект Центральний/Шосейна – з 10:00

проспект Миру/зупинка Будівельників по ходу на Площу Перемоги– з 13:00 (окрім вівторка)

Херсонське шосе, зупинка 2-га Інгульська – з 15:00

Трамваї:

вулиця Декабристів/Потьомкінська – з 7:00

вулиця Чкалова/6-та Слобідська – з 9:00

Парк Народний Сад: вулиця Потьомкінська/1-а Воєнна – з 12:00

кінцева трамвайна зупинка «Промзона» – з 15:20

Як раніше повідомлялось, внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджена насосна станція МКП “Миколаївводоканал”, що розташована у Херсонській області. Тому якісь час жителі Миколаєва отримуватимуть технічну воду.