У Росії мобілізований втік з табору, щоб не воювати, але його затримали і відправили назад

У Росії мобілізований на імʼя Кирило Березін не захотів їхати на війну і втік з наметового тренувального табору під Бєлгородом на таксі. Однак суд вирішив відправити його назад, пише російське бюро BBC.

27-річний Березін під час мобілізації у вересні був направлений до 128-ої бригади в Камʼянку під Виборгом. Звідти його спрямували в наметовий табір на кордон біля України під Бєлгородом. А вже з табору його разом із іншими мали перекинути на війну.

25 жовтня Березін самовільно пішов із табору, викликав таксі і поїхав на ньому з Бєлгородської області до Петербурга. Там він прийшов до Слідчого комітету і розповів, що начальник штабу військової частини Анатолій Смердов погрожував йому смертю, а також обіцяв "дати прикладом по голові та запхати в КАМАЗ", аби у безтямному стані відправити на війну.

Справа дійшла до суду. Чоловік скаржився на погрози убивством у військовій частині і просив, щоб його замість війни відправили на альтернативну цивільну службу, наприклад, у госпіталь. Також він говорив, що вважає мобілізацію незаконною – йому не дали повістку в руки, у ній не було вказано мету появи у військкоматі, а також його призвали взагалі без медичного огляду. Однак суди ці аргументи відхилили. Мобілізацію Березіна визнали законною, він має зʼявитися у військовій частині 128 бригади.

Нагадаємо, так звана часткова мобілізація була оголошена у вересні. Заявлялося, що мають призвати 300 000 осіб, їх підготують, а після цього відправлять на тимчасово окуповані території України "підтримувати порядок". За даними міністерства оборони Великої Британії, Росія мобілізувала росіян без належного медичного огляду, з хронічними захворюваннями. Обіцяної підготовки призвані не отримали, але їх уже перекинули на війну, зокрема в місця найзапекліших боїв.

За даними Генштабу, в Росії можуть провести ще одну хвилю мобілізації.