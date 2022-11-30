У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії.

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зазначається, що заходи відбуваються спільно з Управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Фото: СБУ у Facebook

Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Фото: УПЦ МП, Мукачево

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку “русского мира”;

недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

“Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”, – наголосили у Службі безпеки України.

Нагадаємо, СБУ провела безпекові та перевірочні заходи в єпархіях УПЦ МП в різних регіонах країни. Вони відбулися у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у Києві, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області, в єпархії УПЦ МП на Буковині. Було виявлено проросійську літературу, мільйони готівки та осіб з радянськими документами.

Учора депутати Львівської обласної ради ухвалили рішення про необхідність заборони діяльності релігійних організацій УПЦ МП на території Львівської області.