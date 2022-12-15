"Прометей" перервав серію поразок у Єврокубку

У рамках 8-го туру групового турніру Єврокубка "Прометей" приймав румунську "Клуж-Напоку" та здобув надвпевнену перемогу – 105:82 (28:27, 23:30, 28:15, 26:10).

Зазначимо, що на велику перерву український клуб пішов програючи – 51:57. Але в останніх двох чвертях увімкнув форсаж і довів зустріч до перемоги.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали гравці "Прометея" Ондржей Балвін та Ді Джей Кеннеді, які заробили по 23 очки.

У групі А "Прометей" йде в середині турнірної таблиці, маючи однакову кількість перемог та поразок.