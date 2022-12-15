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Ф'юрі порівняв розмір гонорарів за бій з Усиком та Джошуа

Зустріч з українцем коштує вдвічі дорожче.

Ф'юрі порівняв розмір гонорарів за бій з Усиком та Джошуа
Фото: Skysports.com

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) визнав більш привабливим у фінансовому плані поєдинок з володарем титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО), чим бій із співвітчизником Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO). 

"Навіть не близько (бій з Джошуа, - прим. LB.ua). Це найбільший поєдинок у Англії. Але це не найграндіозніший бій у боксі. Мій бій з Усbком за звання абсолютного чемпіона світу набагато масштабніший. Жодних заперечень. Ще й два бійці без поразок, без чоловіка, які тричі перемогли в останніх п'яти поєдинках.

Я впевнений, що це так. У нього немає нічого, що може покласти на стіл? А ось бій за звання "абсолюту", про який вони говорять останні 10 років, але навіть у найдикіших мріях не зможуть перемогти. Так, цей бій грандіозніший. Я на 100% упевнений, що отримаю більше грошей за бій із Усіком. Можливо, навіть удвічі більше, ніж за поєдинок із Джошуа", - відзначив британець.

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