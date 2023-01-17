ПАР не відмовилася від спільних морських військових навчань із Росією

Це може ще більше посилити напругу у відносинах із основними торговельними партнерами.

Південна Африка у лютому продовжить спільні морські військові навчання із Росією та Китаєм, хоча це рішення може ще більше погіршити її відносини з великим торговельними партнерами. Тренування "Mosi" проходитимуть з 17 по 26 лютого, пише Bloomberg.

Небажання ПАР засудити російське вторгнення в Україну та її рішення допускати підсанкційні судна в свої порти уже посилило напругу між нею і США, Великою Британією та Європейським Союзом.

Найбільша опозиційна партія ПАР поставила під сумнів доцільність продовження спільних із росіянами тренувань.

"США, Німеччина, Японія та Великобританія є провідними торговельними партнерами Південної Африки, тоді як Росія не входить до топ-15", – зазначили журналісти.

Міноборони ПАР на запит про коментарі агентства не відповіло.

Військові навчання пройдуть на східному узбережжі ПАР. Етап цих тренувань відбувався в 2019 – тоді російські кораблі також проводили навчання разом із флотом Південної Африки.