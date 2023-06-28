Головне за день. Середа, 28 червня

Наслідки ракетного обстрілу Краматорська, понад 20 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, орієнтири майбутньої української доктрини, візит Анджея Дуди. Яким запам’ятається 490-й день повномасштабної війни.

Станом на 16:56 середи, 28 червня, кількість жертв ворожого ракетного обстрілу Краматорська збільшилася до одинадцяти. 60 людей внаслідок влучання у кафе отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Серед загиблих – троє дітей: сестри 2008 року народження і дівчина 2005-го.

Контррозвідка СБУ “по гарячих слідах” затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився “розконсервований” агент головного управління генштабу ЗС РФ, мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 10 населених пунктів. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, в той же час ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 червня – в нашій новині.

Унаслідок обстрілу Харківської області загинули троє людей, одна людина поранена.

Ворог бив по декількох населених пунктах.

На окупованій частині Херсонщини за два дні знайшли понад 60 загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Щоб приховати реальну кількість жертв, окупанти ховають загиблих у братських могилах.

Більше інформації – в новині.

Із візитом до Києва прибув сьогодні польський президент Анджей Дуда.

"Переговори з президентом Зеленським пов’язані зі святкуванням Дня Конституції України, а також будуть консультації щодо поточної ситуації на фронті, в тому числі щодо загрози нападу Росії на Запорізьку АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО", – повідомили в Канцелярії польського лідера.

Нагадаємо, що з нагоди Дня Конституції в Києві із візитом перебуває президент ще однієї дружньої країни – Литви. Гітанас Науседа повідомив, що його країна придбала для українців дві установки ППО NASAMS.

Виступаючи сьогодні, 28 червня, у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції, президент Володимир Зеленський запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини.

П'ять основних орієнтирів для української доктрини для обговорення є такими: філософія перемоги України, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості і трансформації за 10 років.

Сьогодні у Верховній Раді, окрім президента, були присутні весь склад Уряду, РНБО, всі силовики і генпрокурор.

Подробиці – в новині.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про зміну святкових дат.

Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради. Проєкт закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України (9431) пропонує, зокрема, змінити дату Різдва з 7 січня на 25 грудня, як святкує більшість християнського світу.

Головні зміни:

Різдво – 25 грудня

15 липня – День Української державності

1 жовтня – День захисників і захисниць України

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!