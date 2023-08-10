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На території Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі сталася пожежа

Постраждалих немає, причину загоряння встановлюють.

У Білорусі на території Мозирського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.

Про це повідомило білоруське МНС.

На НПЗ загорілася установка з виробництва бензину. Рятувальники пожежу ліквідували. Потерпілих, кажуть, немає, а причину займання встановлюють.

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Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки України попереджала, що росіяни готують масштабну провокацію "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському НПЗ. За даними спецслужби, , підготовкою теракту займається диверсійно- група із кадрових військових ЗС РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію республіки під виглядом «вагнерівців».

Через цю провокацію хочуть звинуватити Україну і втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти нашої держави.

Раніше стало відомо, що США вважають, начебто РФ готує операцію під чужим прапором проти експорту зерна з України.

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