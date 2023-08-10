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США та ООН стурбовані здоров’ям та безпекою президента Нігера

Партія Мохамеда Базума заявила, що у його сім'ї не було доступу до водопроводу, електрики, свіжих товарів або лікарів.

США та ООН стурбовані здоров’ям та безпекою президента Нігера
Президент Нігеру Мохамед Базум (справа) зустрівся з президентом Чаду Магаметом Дебі Ітно
Фото: twitter.com/GmahamatIdi

США та ООН стурбовані здоров’ям та безпекою президента Нігера Мохамеда Базума, який провів понад два тижні під домашнім арештом.

Про це пише BBC.

“Ми дуже стурбовані його здоров'ям, його особистою безпекою та особистою безпекою його сім'ї”, − заявив представник Держдепартаменту США.

Економічна спільнота західноафриканських держав (Ecowas) дала заколотникам у Нігері час до минулої неділі, щоб піти у відставку. Лідери зустрічаються у Нігерії, щоб узгодити подальші кроки.

Напередодні зустрічі мусульманські священнослужителі з північної Нігерії, яка має протяжний кордон з Нігером, закликали президента Нігерії Болу Тінубу не застосовувати силу для повалення лідерів перевороту.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він стурбований нібито “жалюгідними умовами життя”, в яких перебувають Базум та його родина. Раніше його партія заявила, що вони утримуються під вартою в “жорстоких” та “нелюдських” умовах.

Базума змістили 26 липня. З того часу Нігером править військова хунта, а президент перебуває у президентському палаці. Члени хунти не прокоментували стан поваленого лідера.

У вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував Базуму і запевнив його в постійній підтримці з боку США.Представник Держдепартаменту США Метью Міллер додав: “З плином часу, оскільки він перебуває в ізоляції, ця ситуація викликає у нас занепокоєння”. Політична партія Базума, PNDS-Tarayya, заявила, що у Базума та його сім'ї не було доступу до водопроводу, електрики, свіжих товарів або лікарів.

Заява перегукується з попередніми коментарями, зробленими прем'єр-міністром Нігера Ухумуду Махамаду, який сказав, що Базум разом із дружиною та сином утримується без електрики та води.

Нагадаємо, лідери перевороту в Нігері закрили повітряний простір країни через побоювання щодо можливої військової інтервенції з боку сусідніх держав.

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