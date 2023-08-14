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Українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра, − Маляр

Також Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку.

Українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра, − Маляр
Ганна Маляр
Фото: Telegram/Ганна Маляр

Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку.

Про це у Military Media Center повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території.

“Ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки”, − додала урядовиця.

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За її словами, українські військові мають успіх в Урожайному на південному фронті. ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Маляр додала, що Сили оборони мали “певні успіхи” південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

Окрім того, відомо, що українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

“Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались. Для того, щоб там закріпитись, потрібно витісняти ворога, зачищати територію”, − сказала Маляр.

Нагадаємо, американська газета The New York Times написала, що Україна досягла "тактично значущого" прогресу у своєму контрнаступі. Українські війська просунулись на приблизно 16-19 км на двох основних напрямках атаки, у той час як важливий для російської військової логістики Керченський міст був пошкоджений вибухами.

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