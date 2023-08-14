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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним

Рівень води в “гарячому” каналі Запорізької ТЕС – 17,15 м.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним

Станом на ранок понеділка рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається без змін. Наразі він становить 16,19 м.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Рівень води в “гарячому” каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 17,15 м. У “холодному” каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,85 м. 

Додамо, впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища.

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“Також нагадаємо, що енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається”, − зазначили енергетики.

Нагадаємо, виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що інцидент з витоком води з першого контура реактора в другий на 4-му енергоблоці Запорізької атомної станції став наслідком безвідповідальних та непередбачуваних дій армії РФ.

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