Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним

Станом на ранок понеділка рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається без змін. Наразі він становить 16,19 м.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Рівень води в “гарячому” каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 17,15 м. У “холодному” каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,85 м.

Додамо, впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища.

“Також нагадаємо, що енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається”, − зазначили енергетики.

Нагадаємо, виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що інцидент з витоком води з першого контура реактора в другий на 4-му енергоблоці Запорізької атомної станції став наслідком безвідповідальних та непередбачуваних дій армії РФ.