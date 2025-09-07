Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Російський дрон атакував площу Незалежності у Сумах, є постраждала

Через удар пошкоджена будівля Сумської ОДА. 

Російський дрон атакував площу Незалежності у Сумах, є постраждала
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

Ворожий ударний дрон атакував центр Сум – площу Незалежності. Унаслідок чого постраждала 60-річна жінка. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Майже годину тому ворожий ударний дрон знову атакував центр Сум – площу Незалежності. Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Медики обстежують постраждалу", – ідеться у повідомленні.

Також через удар пошкоджена будівля Сумської ОДА. На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки.

Григоров наголосив, що загроза повторних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

  • У Сумах російські окупанти атакували багатопверхівку, на щастя, без постраждалих.
Теми: , , ,
﻿
