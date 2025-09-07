Російський дрон атакував площу Незалежності у Сумах, є постраждала

Ворожий ударний дрон атакував центр Сум – площу Незалежності. Унаслідок чого постраждала 60-річна жінка.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Майже годину тому ворожий ударний дрон знову атакував центр Сум – площу Незалежності. Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Медики обстежують постраждалу", – ідеться у повідомленні.

Також через удар пошкоджена будівля Сумської ОДА. На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки.

Григоров наголосив, що загроза повторних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.