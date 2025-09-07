Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Війна

Посилення репресій: росіяни погрожують ввести нові вимоги на блокпостах ТОТ Херсонщини та Криму

Російські силовики вимагають встановлювати додаток Max.

Посилення репресій: росіяни погрожують ввести нові вимоги на блокпостах ТОТ Херсонщини та Криму
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти погрожують ввести нові вимоги на блокпостах ТОТ Херсонщини та Криму. 

Про це інформує рух спротиву "Жовта стрічка".

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що російські силовики на блокпостах на шляху від ТОТ Херсонщини до Криму почали вимагати, щоб на смартфоні був встановлений російський месенджер Мах. 

"Якщо його немає – вмовляють поставити, кажуть що це легко, літнім людям пропонують допомогти це зробити. Розповідають, що вже наступного місяця якщо менеджера на телефоні не буде, будуть робити додаткову перевірку телефону спеціальним мобільним детектором, який аналізує вміст телефону", — ідеться у повідомленні. 
