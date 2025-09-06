Прокуратура повернула державі унікальні землі Національного природного парку "Кам’янська Січ" на Херсонщині

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури відстояли в суді повернення державі 550 га земель, що входять до Національного природного парку "Кам’янська Січ" на Херсонщині.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

ГУ Держгеокадастру в області незаконно сформувало та передало ці ділянки у комунальну власність як землі сільськогосподарського призначення. Це суперечило вимогам закону та режиму охорони територій природно-заповідного фонду.

Суд повністю задовольнив позов прокуратури — накази визнано недійсними, а реєстрацію ділянок скасовано.

Завдяки вже виконаним трьом позовам прокуратури Нацпарк збереже свій природний та історичний потенціал, а унікальні землі залишаться під охороною держави.