Прокуратура повернула державі унікальні землі Національного природного парку "Кам’янська Січ" на Херсонщині

Суд повністю задовольнив позов прокуратури.

Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури відстояли в суді повернення державі 550 га земель, що входять до Національного природного парку "Кам’янська Січ" на Херсонщині.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

ГУ Держгеокадастру в області незаконно сформувало та передало ці ділянки у комунальну власність як землі сільськогосподарського призначення. Це суперечило вимогам закону та режиму охорони територій природно-заповідного фонду.

Суд повністю задовольнив позов прокуратури — накази визнано недійсними, а реєстрацію ділянок скасовано.

Завдяки вже виконаним трьом позовам прокуратури Нацпарк збереже свій природний та історичний потенціал, а унікальні землі залишаться під охороною держави.
