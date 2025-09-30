В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Суспільне: 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть ухвалити найближчими тижнями

У пакеті мають бути санкції проти російських енергоносіїв.

Фото: rada.gov.ua

Європейський Союз може схвалити 19-й пакет санкцій проти проти російських енергоносіїв найближчими тижнями. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на топдипломата Європейського Союзу.

“Це потужний пакет із заходами щодо дуже швидкого припинення поставок і санкцій щодо російського скрапленого газу. Але є ще питання, які нам потрібно обговорити. Ви знаєте, що в Європейському Союзі все ще є дві держави-члени, які імпортують російську нафту (Угорщина т Словаччина — ред.) Тим самим вони фінансують російську військову кампанію. І ми могли б зробити більше, щоб затягнути зашморг навколо російської економіки й задушити російську економіку, що відповідає нашим інтересам", - повідомило джерело.

Крім того очікується, що ЄС запроваджуватиме санкції проти портів, які дозволяють захід “тіньовому флоту” Росії для експорту нафти.

"Ми могли б зробити більше для боротьби з обходом санкцій. Тому що спостерігаються стрибки в експорті до третіх країн і товари, ймовірно, потім потрапляють деінде. Я вважаю, що ми повинні бути більш активними, щоб перевірити, чи можна націлитись на порти третіх країн, якщо тіньовий флот їх використовує", - зауважив євродипломат.
