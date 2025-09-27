Суспільне: Словаччина заявила застереження щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії

Братислава не заблокувала процес остаточно, але висловила заперечення.

На засіданні послів ЄС 26 вересня Словаччина заявила застереження щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на кількох дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності.

Один зі співрозмовників наголосив, що Братислава не заблокувала процес остаточно, але висловила заперечення.

"Не стільки заблокувала, адже це означало б завершення процесу, але справді саме ця держава-член висловила заперечення", — сказав співрозмовник.

Інший дипломат зазначив, що позиція Словаччини була нечіткою. Вона супроводжувалася тиском у питаннях енергетики та автомобільного ринку. Він припускає, що за спиною Братислави може стояти Будапешт.

Інший дипломат додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів".