“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаПолітика

Сибіга: Орбан визнав, що деякі дрони проникли в повітряний простір України з Угорщини

Глава МЗС зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини залишається сп'янілим від російської пропаганди.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що деякі дрони справді проникли в повітряний простір України з Угорщини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Як там ваш твіт про “фейк”? Не дуже добре пройшов?” - звернувся Сибіга до глави МЗС Угорщини Петера Сіярто.

Водночас, зазначив глава зовнішньополітичного відомства України, Віктор Орбан “залишається сп'янілим від російської пропаганди”.

“Нам буде цікаво почути його думки щодо державного суверенітету та незалежності, як тільки він звільниться від залежності від російської енергії, на чому неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп та європейські партнери”, - наголосив Андрій Сибіга.

Сибіга: Орбан визнав, що деякі дрони проникли в повітряний простір України з Угорщини
Фото: Скріншот
Сибіга: Орбан визнав, що деякі дрони проникли в повітряний простір України з Угорщини

  • Про угорські дрони в Україні Володимирові Зеленському доповів головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами президента, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, це були угорські дрони. «Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», - додав президент.

  • Опісля міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорських настроїв» і «привидів бачить».

  • Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про «лицемірство та моральну деградацію» угорського уряду, «відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля».

  • Міноборони Угорщини заперечило, що їхні ЗС могли здійснювати такі польоти.

  • Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив треки руху дрону, який залетів в Україну з Угорщини. Сили оборони у відповідь патрулювали небо над Ужгородським районом розрахунком БпЛА СБС.

  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав фейком опублікований главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут руху угорського дрона над Україною.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies