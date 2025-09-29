Сибіга: Орбан визнав, що деякі дрони проникли в повітряний простір України з Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що деякі дрони справді проникли в повітряний простір України з Угорщини.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
“Як там ваш твіт про “фейк”? Не дуже добре пройшов?” - звернувся Сибіга до глави МЗС Угорщини Петера Сіярто.
Водночас, зазначив глава зовнішньополітичного відомства України, Віктор Орбан “залишається сп'янілим від російської пропаганди”.
“Нам буде цікаво почути його думки щодо державного суверенітету та незалежності, як тільки він звільниться від залежності від російської енергії, на чому неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп та європейські партнери”, - наголосив Андрій Сибіга.
-
Про угорські дрони в Україні Володимирові Зеленському доповів головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами президента, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, це були угорські дрони. «Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», - додав президент.
-
Опісля міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорських настроїв» і «привидів бачить».
-
Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про «лицемірство та моральну деградацію» угорського уряду, «відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля».
-
Міноборони Угорщини заперечило, що їхні ЗС могли здійснювати такі польоти.
-
Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив треки руху дрону, який залетів в Україну з Угорщини. Сили оборони у відповідь патрулювали небо над Ужгородським районом розрахунком БпЛА СБС.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав фейком опублікований главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут руху угорського дрона над Україною.