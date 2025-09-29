Глава МЗС зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини залишається сп'янілим від російської пропаганди.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що деякі дрони справді проникли в повітряний простір України з Угорщини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Як там ваш твіт про “фейк”? Не дуже добре пройшов?” - звернувся Сибіга до глави МЗС Угорщини Петера Сіярто.

Водночас, зазначив глава зовнішньополітичного відомства України, Віктор Орбан “залишається сп'янілим від російської пропаганди”.

“Нам буде цікаво почути його думки щодо державного суверенітету та незалежності, як тільки він звільниться від залежності від російської енергії, на чому неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп та європейські партнери”, - наголосив Андрій Сибіга.

Фото: Скріншот Сибіга: Орбан визнав, що деякі дрони проникли в повітряний простір України з Угорщини