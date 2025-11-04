Норвегія виділить Україні $7 млрд на оборону

Обидві держави також підписали меморандуми у сфері оборонної співпраці.

підписання угод між Україною і Норвегією у сфері оборони

У 2026 році Норвегія виділить Україні $7 млрд на оборонні потреби.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час робочого візиту і зустрічі з норвезьким колегою Торе Сандвіком.

«Міністр Сандвік підтвердив подальшу підтримку України й анонсував рішення про виділення $7 млрд наступного року на оборонні потреби. Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей», - заначив Шмигаль.

За підсумками зустрічі міністри підписали меморандум щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах укладених угод.

«Ще один важливий крок – меморандум між українською та норвезькою компаніями про створення спільного оборонного підприємства в Україні. Це зміцнить наш оборонно-промисловий потенціал», - додав український міністр.