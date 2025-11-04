​Італія посилить підтримку України у відповідь на образи з боку МЗС Росії, - Таяні

"Усі агресивні заяви Росії лише підкріплюють переконання італійського народу в тому, що вони захищають тих, хто зазнає нападу".

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у вівторок заявив російському дипломатичному представнику, що образи з боку РФ на адресу Італії лише посилять підтримку України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агенцію ANSA.

Також МЗС викликало посла РФ Олексія Парамонова для офіційної догани. Це сталося після того, як речниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала обвалення частини вежі Торре-дей-Конті в Римі, в якій загинув 66-річний румунський робітник. Захарова пов'язала аварію з військовою підтримкою України і заявила що "Італія, від своєї економіки до своїх веж, повністю розвалиться".

ANSA зазначає, що російський посол не з'явився до МЗС і замість себе відправив заступника глави місії. Дипломату було оголошено офіційну догану, а "вульгарні слова речниці МЗС Росії Захарової були оскаржені".

МЗС Італії заявило, що не змінить своєї зовнішньополітичної позиції чи своїх настроїв "через безрозсудні словесні нападки".

"Усі агресивні заяви Росії лише підкріплюють переконання італійського народу в тому, що вони захищають тих, хто зазнає нападу, в незаконному та невиправданому акті агресії, що порушує міжнародне право", - наголосив Таяні.