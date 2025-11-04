Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСвіт

​Італія посилить підтримку України у відповідь на образи з боку МЗС Росії, - Таяні

"Усі агресивні заяви Росії лише підкріплюють переконання італійського народу в тому, що вони захищають тих, хто зазнає нападу".

​Італія посилить підтримку України у відповідь на образи з боку МЗС Росії, - Таяні
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у вівторок заявив російському дипломатичному представнику, що образи з боку РФ на адресу Італії лише посилять підтримку України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агенцію ANSA.

Також МЗС викликало посла РФ Олексія  Парамонова для офіційної догани. Це сталося після того, як речниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала обвалення частини вежі Торре-дей-Конті в Римі, в якій загинув 66-річний румунський робітник. Захарова пов'язала аварію з військовою підтримкою України і заявила що "Італія, від своєї економіки до своїх веж, повністю розвалиться".

ANSA зазначає, що російський посол не з'явився до МЗС і замість себе відправив заступника глави місії. Дипломату було оголошено офіційну догану, а "вульгарні слова речниці МЗС Росії Захарової були оскаржені".

МЗС Італії заявило, що не змінить своєї зовнішньополітичної позиції чи своїх настроїв "через безрозсудні словесні нападки".

"Усі агресивні заяви Росії лише підкріплюють переконання італійського народу в тому, що вони захищають тих, хто зазнає нападу, в незаконному та невиправданому акті агресії, що порушує міжнародне право", - наголосив Таяні. 
