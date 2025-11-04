Внаслідок падіння вежі у Римі загинув громадянин Румунії

Будівельник, якого після 12 годин рятувальної операції у Римі звільнили з-під завалів середньовічної вежі, помер у кареті швидкої допомоги.

Як пише BBC, загиблий був громадянином Румунії. Ще троє його співвітчизників також опинилися знерухомлені уламками, їх вдалося врятувати. Проте один з постраждалих перебуває у критичному стані.

Порятунок людей був ускладнений ризиком повторного руйнування історичної пам'ятки. Надзвичайникам довелося використовувати дрони та іншу техніку, один з них зазнав пошкодження очей від хмари пилу, яка здійнялася під час другого падіння.

Прокуратура Рима розпочала розслідування інциденту, що відбувся в одному з найбільш популярних туристичних місць італійської столиці. Свої співчуття щодо загибелі людини висловила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.