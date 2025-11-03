МЗС Італії викликало російського посла через речницю МЗС Росії Марії Захарової

МЗС Італії викликало російського посла через висловлювання речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо обвалу частини середньовічної вежі в центрі Рима.
Про це повідомляє ANSA.
“Поки італійський уряд безглуздо витрачатиме гроші своїх платників податків, Італія звалиться вся: від економіки до веж”, - написала Захарова, нагадавши перед тим про виділення Італією 2,5 млрд євро на підтримку України.
Джерела видання у МЗС Італії зазначили, що слова Захарової “гидкі та тривожні”, оскільки “підтверджують глибини вульгарності, в які впало московське керівництво”.
А віце-президент Європейського парламенту Піна Пічієрно зазначила, що “слова Марії Захарової є ганебними та ідеально вписуються в пропагандистську тактику Кремля”.
- Сьогодні, 3 листопада, в Римі обвалилась частина вежі Конті, яка зараз перебуває на реконструкції. Внаслідок інциденту чотири людини отримали поранення.