МЗС Італії викликало російського посла через речницю МЗС Росії Марії Захарової

МЗС Італії викликало російського посла через висловлювання речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо обвалу частини середньовічної вежі в центрі Рима.

Про це повідомляє ANSA.

“Поки італійський уряд безглуздо витрачатиме гроші своїх платників податків, Італія звалиться вся: від економіки до веж”, - написала Захарова, нагадавши перед тим про виділення Італією 2,5 млрд євро на підтримку України.

Джерела видання у МЗС Італії зазначили, що слова Захарової “гидкі та тривожні”, оскільки “підтверджують глибини вульгарності, в які впало московське керівництво”.

А віце-президент Європейського парламенту Піна Пічієрно зазначила, що “слова Марії Захарової є ганебними та ідеально вписуються в пропагандистську тактику Кремля”.