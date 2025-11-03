США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСвіт

МЗС Італії викликало російського посла через речницю МЗС Росії Марії Захарової

Захарова прокоментувала обвал частини середньовічної вежі в центрі Рима. 

МЗС Італії викликало російського посла через речницю МЗС Росії Марії Захарової
Речниця МЗС РФ Марія Захарова

МЗС Італії викликало російського посла через висловлювання речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо обвалу частини середньовічної вежі в центрі Рима. 

Про це повідомляє ANSA.

“Поки італійський уряд безглуздо витрачатиме гроші своїх платників податків, Італія звалиться вся: від економіки до веж”, - написала Захарова, нагадавши перед тим про виділення Італією 2,5 млрд євро на підтримку України.

Джерела видання у МЗС Італії зазначили, що слова Захарової “гидкі та тривожні”, оскільки “підтверджують глибини вульгарності, в які впало московське керівництво”. 

А віце-президент Європейського парламенту Піна Пічієрно зазначила, що “слова Марії Захарової є ганебними та ідеально вписуються в пропагандистську тактику Кремля”.

  • Сьогодні, 3 листопада, в Римі обвалилась частина вежі Конті, яка зараз перебуває на реконструкції. Внаслідок інциденту чотири людини отримали поранення.
