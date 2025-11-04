Україна отримає п'ятий транш розміром 1,8 млрд євро у межах Ukraine Facility

Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування її державного управління.

Рада Європейського Союзу схвалила п’ятий платіж Києву на суму понад 1,8 мільярда євро за програмою Ukraine Facility.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС, це є наслідком успішного виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також одного невиконаного кроку з четвертого траншу.

Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування її державного управління.

Після оцінки Комісією запиту Києва на платіж 29 вересня Рада дійшла висновку, що Україна задовільно виконала низку реформ, викладених у Плані для України, включно з реформами судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, людського капіталу, бізнес-середовища, децентралізації та регіональної політики, енергетичного сектору, управління критично важливою сировиною, зеленого переходу та захисту довкілля.