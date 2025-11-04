Україна отримає п'ятий транш розміром 1,8 млрд євро у межах Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила п’ятий платіж Києву на суму понад 1,8 мільярда євро за програмою Ukraine Facility.
Як йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС, це є наслідком успішного виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також одного невиконаного кроку з четвертого траншу.
Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування її державного управління.
Після оцінки Комісією запиту Києва на платіж 29 вересня Рада дійшла висновку, що Україна задовільно виконала низку реформ, викладених у Плані для України, включно з реформами судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, людського капіталу, бізнес-середовища, децентралізації та регіональної політики, енергетичного сектору, управління критично важливою сировиною, зеленого переходу та захисту довкілля.
- Механізм фінансування для України, який набрав чинності 1 березня 2024 року, передбачає стабільне фінансування у вигляді грантів та позик на суму до 50 мільярдів євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік.
- З цих 50 мільярдів до 32 мільярдів євро орієнтовно виділили на підтримку реформ та інвестицій. Виплати залежать від виконання визначених у Плані показників.
- З моменту набрання чинності Україні надійшло 6 мільярдів євро шляхом перехідного фінансування, 1,89 мільярда євро у вигляді попереднього фінансування та чотири транші приблизно по 4,2 мільярда євро, 4,1 мільярда євро, 3,5 мільярда євро та 3,2 мільярда євро відповідно.
- 25 жовтня Рада ЄС схвалила зміни до Плану України, що є частиною програми Ukraine Facility на загальну суму 50 мільярдів євро.
- Запропоновані урядом у серпні оновлення стосуються коригування термінів реформ, але ключові зобов’язання України залишаються незмінними.