На Філіппінах тайфун забрав життя чотирьох людей

Постраждала провінція Себу, де мешканці ще не оговталися від потужного землетрусу, який стався у жовтні.

Фото: EPA/UPG

Сьогодні на центральну частину Філіппін зійшов тайфун Калмаегі, який приніс проливні дощі та сильні вітри і забрав життя щонайменше чотирьох людей.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеву владу.

Тайфун зійшов на сушу близько опівночі у східній провінції Південний Лейте, а також вдарив по Себу, де мешканці ще не оговталися від потужного землетрусу, який стався в провінції у жовтні.

Вчора вдень тайфун мав швидкість вітру до 140 кілометрів на годину та пориви до 195 км/год.

Сьогодні військовий гелікоптер, спрямований для допомоги у ліквідації наслідків, розбився на півночі острова Мінданао.

Фото: EPA/UPG

Очікується, що Калмаегі пройде через регіон Вісайських островів і вийде до Південнокитайського моря до середи. Уряд В'єтнаму заявив, що готується до найгіршого сценарію, очікуючи тайфуну.

У Філіппінському Червоному Хресті повідомили, що люди опинилися в пастці на дахах своїх будинків. У місті Мандауе вода “дійшла до рівня голів людей”.

Вчені пов’язують посилення зміни клімату зі зростанням температури океану та посиленням штормів, а також інших екстремальних погодних явищ.
