Колишній віцепрезидент США Дік Чейні помер у віці 84 років

Дік Чейні обіймав посаду віцепрезидента, коли країну очолював Джордж Буш-молодший. Зокрема він був віцепрезидентом під час атаки терористів на Нью-Йорк 11 вересня 2001 року та під час війни в Іраку.

Колишній віцепрезидент США Річард Брюс «Дік» Чейні помер у віці 84 років, передає Fox News із посиланням на родину.

«Річард Б. Чейні, 46-й віце-президент Сполучених Штатів, помер минулої ночі, 3 листопада 2025 року. Йому було 84 роки. Його кохана дружина Лінн, з якою він прожив 61 рік, його доньки Ліз і Мері, а також інші члени родини були з ним, коли він помирав», – йдеться у заяві його родини.

Зазначається, що колишній віцепрезидент помер через ускладнення пневмонії та серцево-судинних захворювань.

Дік Чейні у різні роки обіймав посади керівника апарату Білого дому, конгресмена від Вайомінгу, міністра оборони та віцепрезидента Сполучених Штатів.

Чейні мав довгу історію серцевих захворювань, включаючи п'ять серцевих нападів. 24 березня 2012 року йому трансплантували серце у лікарні Вірджинії після майже 21 місяця очікування.

Чейні, який два терміни обіймав посаду віцепрезидента за президента Джорджа Буша-молодшого, був одним із найвпливовіших та найсуперечливіших людей, які коли-небудь обіймали цю посаду. Зокрема він був рушійною силою американської «війни з терором», включаючи війни в Іраку та Афганістані.

Гілларі Клінтон колись порівняла його з Дартом Вейдером.

У нього залишилися дружина Лінн Вінсент, дві доньки, Елізабет та Мері, та семеро онуків.