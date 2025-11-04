ЄС може прийняти нових членів до 2030 року

Єврокомісія заявила, що розширення ЄС до 2030 року є реалістичною метою, і високо оцінила прогрес України, Молдови, Албанії та Чорногорії у впровадженні необхідних реформ, пише Reuters.

«Розширення Союзу відповідає нашим інтересам. Вступ до ЄС — це справедливий, складний і заснований на заслугах процес. Але тепер приєднання нових країн до 2030 року — цілком реалістичне», — заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, представляючи щорічний звіт Єврокомісії щодо країн-кандидатів.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала Чорногорію найбільш підготовленою до членства, а Албанію — прикладом безпрецедентного прогресу. Вона також відзначила швидкі темпи реформ у Молдові, яка «рухається вперед попри зовнішній тиск», і в Україні, що продовжує реформи під час війни.

«Україна продемонструвала відданість своєму європейському шляху. Важливо зберегти цей темп і не допустити відкату, особливо в антикорупційній сфері», — наголосила Кос.

Водночас у звіті Єврокомісія закликала Київ посилити верховенство права та «рішуче усунути тиск на антикорупційні органи й громадянське суспільство».

Серед кандидатів найжорсткішу критику отримала Грузія — Єврокомісія звинуватила її уряд у «серйозному відкаті демократії» та заявила, що країна нині є «кандидатом лише номінально».