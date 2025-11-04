ЄС сьогодні оприлюднить оцінку прогресу кандидатів на вступ (доповнено)

Оцінку оголосять голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення Марта Кос.

Європейський Союз сьогодні оприлюднить свої оцінки для країн-кандидатів, проаналізувавши їхній поступ на шляху до можливого членства в майбутньому.

Про це пише The Guardian та Reuters.

Очікується, що сьогодні пообіді виступлять голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення Марта Кос.

Буде оцінка комісії щодо погіршення ситуації в Грузії, реформи в Україні, які проходять попри російську агресію, та країн Західних Балкан, зокрема Сербії, де тривають протести проти правління Александара Вучича.

Доповнення. Як пише Reuters у проєкті звіту Єврокомісії, з яким ознайомилося видання, у документі, який мають ухвалити у вівторок, зазначено, що, попри надзвичайно складні обставини, спричинені російською агресією, "Україна продовжувала демонструвати вражаючу відданість шляху до вступу в ЄС протягом останнього року".

Водночас Єврокомісія підкреслює, що Києву необхідно досягти більшого прогресу у забезпеченні незалежності судів, боротьбі з організованою злочинністю та дотриманні прав громадянського суспільства.

Також там згадується, що "негативні тенденції, зокрема посилення тиску на спеціалізовані антикорупційні органи та громадські організації, необхідно рішуче змінити".

Процес вступу до ЄС потребує одностайної підтримки усіх країн-членів. Хоча майже всі уряди публічно підтримують євроінтеграційні прагнення України, але найближчим часом вступ не розглядається, і дипломати визнають, що шлях до членства буде непростим.

Київ повідомив ЄС, що планує завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Єврокомісія вважає, що для цього Україні необхідно прискорити темпи реформ, особливо у сфері верховенства права.

У проєкті також наголошується, що під час майбутніх раундів розширення слід посилити захист демократичних стандартів.