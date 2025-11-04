Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця

На відео резервісти на військовій базі на півдні Ізраїлю оточують затриманого щитами і, ймовірно, б'ють та завдають удару гострим предметом у пряму кишку.

Колишню головну юристку ізраїльської армії заарештували на тлі поглиблення політичного протистояння через витік відео, яке нібито демонструє жорстоке поводження ізраїльських солдатів з палестинським затриманим.

Про це повідомляє BBC.

Генерал-майорка Іфат Томер-Єрушалмі минулого тижня пішла у відставку з посади Головного військового прокурора Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), заявивши, що взяла на себе повну відповідальність за витік інформації.

У неділю повідомили про її зникнення, поліція протягом кількох годин шукала її на пляжі на північ від Тель-Авіва. Згодом її знайшли живою та здоровою, але потім взяли під варту.

Реакція на витік відео посилюється з кожним днем.

На відео, яке у серпні 2024 року транслював ізраїльський новинний канал, видно, як резервісти на військовій базі Сде-Тейман на півдні Ізраїлю відводять затриманого і оточують його щитами, щоб заблокувати огляд, поки його, ймовірно, б'ють та завдають удару гострим предметом у пряму кишку.

Затриманий отримав важкі травми, йому надали медичну допомогу.

П'ятьом резервістам висунули обвинувачення у навмисному насильстві та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень затриманому. Вони заперечують звинувачення, їхні імена публічно не розголошують.

Фото: EPA/UPG Генерал-майорка Іфат Томер-Єрушалмі

У понеділок стало відомо, що цього затриманого у жовтні повернули до Смуги Гази в межах обміну між Ізраїлем і ХАМАСом – палестинських в’язнів і затриманих без обвинувачень обміняли на заручників, захоплених після 7 жовтня 2023 року.

Минулого тижня було розпочато кримінальне розслідування витоку відео. Генералку Томер-Єрушалмі відправили у відпустку на час розслідування.

У п'ятницю міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що їй не дозволять повернутися на свою посаду. Невдовзі після цього генералка пішла у відставку.

“Я схвалила оприлюднення матеріалів для ЗМІ у спробі протидіяти неправдивій пропаганді проти правоохоронних органів армії”, – сказала вона. Це посилання на спроби деяких правих політичних діячів в Ізраїлі стверджувати, що звинувачення у жорстокому поводженні з палестинським затриманим були сфабрикованими.