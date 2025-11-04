Польща хоче створити національну антидронову систему для боротьби з агресією РФ

Цього місяця міністерство оборони країни оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках ширшої програми протиповітряної оборони.

Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин, східна Польща, 10 вересня 2025 року.

Польща планує протягом кількох місяців розпочати створення національної системи боротьби з дронами, не чекаючи ініціативи Європейського Союзу щодо створення “стіни проти дронів”.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише Bloomberg.

Він заявив, що цього місяця міністерство оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках ширшої програми протиповітряної оборони. Посадовець не сказав, скільки коштуватимуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.

У вересні НАТО розгорнуло винищувачі, щоб збити близько 20 дронів, які перетнули польську територію під час масованого російського авіаудару по Україні. Інцидент виявив прогалини в обороні країни, оскільки Варшава була змушена розгортати дорогі ракети проти дешевих безпілотних літальних апаратів.

“Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам”, – сказав Томчик.

За його словами, стіна ЄС з дронів може “доповнити” польську систему в майбутньому.

Томчик сказав, що міністерство планує використати нову програму оборонних позик ЄС SAFE для фінансування щита країни від дронів. Подробиці він не озвучив. Враховуючи кордони з Росією, Білоруссю та Україною, Польща отримала найбільше початкове фінансування у межах SAFE, що дозволило їй скористатися фінансуванням у розмірі 43,7 мільярда євро.

Уряд хоче, щоб перші нові можливості були введені в експлуатацію протягом трьох місяців після оголошення, а загалом система боротьби з дронами була готова за два роки.

“Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків та ефекторів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об’єкти, а потім нейтралізуючи їх”, – сказав Томчик.

Він додав, що нові ініціативи щодо боротьби з дронами стануть “ще одним шаром” мережі протиповітряної оборони країни, поряд із вже розгорнутими системами далекого та середнього радіуса дії. Усі ці елементи призначені для захисту від широкого спектру повітряних загроз, включно з літаками, гелікоптерами, дронами та крилатими ракетами.

У липні міністерство оборони Польщі заявило, що цього року витратить 200 мільйонів злотих (54,2 мільйона доларів) на закупівлю бойових та навчальних дронів. Варшава також прискорила процедури закупівлі зброї.

“Те, як і росіяни, і українці сьогодні використовують безпілотні системи зброї, показує, що посилення наших можливостей у цій галузі має бути пріоритетом у всіх сферах діяльності: у повітрі, на суші та на морі”, – сказав Томчик.