Зеленський: до кінця листопада буде вироблятись 600-800 дронів-перехоплювачів на добу

Попри прильоти по заводах із виробництва зброї, всі вони відновили роботу.

Зеленський: до кінця листопада буде вироблятись 600-800 дронів-перехоплювачів на добу
Володимир Зеленський
Фото: BBC

Президент України Володимир Зеленський повідомив про темпи виробництва українських дронів-перехоплювачів, передає Укрінформ.

"Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600 — 800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати", - зазначив Зеленський.

Президент України запевнив, що попри прильоти по заводах із виробництва зброї всі вони відновили роботу.

"Тобто ми не втратили на сьогодні жодного виду далекобійної зброї. Іноді масове виробництво уповільнюється через те. що втрачаємо той чи інший (елемент - ред.), це правда. Але і ми б'ємо по "руським", - наголосив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Україна непогано показує себе у виробництві власних ракет, і сьогодні вже застосовуються ракети "Фламінго" і "Нептун". Водночас було ухвалено рішення не комунікувати детально про ракети і дрони-ракети, такі як "Паляниця", "Пекло", "Рута", "Фламінго". 
Теми: , , ,
﻿
