Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГУР спільно з пілотами ЗСУ та ССО атакували НПЗ в Нижньогородській області Росії

Задіяли понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема, «Бобер» та FP-1

ГУР спільно з пілотами ЗСУ та ССО атакували НПЗ в Нижньогородській області Росії
Дрон-камікадзе 'Бобер'
Фото: скрін відео

Українські дрони-камікадзе під керуванням операторів Головного управління розвідки, Збройних сил та Сил спецоперацій здійснили наліт на НПЗ «Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез» в м. Кстово Нижньогородської області РФ. 

Як повідомляють джерела LB.ua у ГУР, атака відбулася в ніч на 4 листопада. Під час операції задіяли понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема, «Бобер» та FP-1. 

вибухи на НПЗ в Нижньогородській області Росії
За інформацією джерел, атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, яка відповідає за первинну обробку нафти і була пошкоджена внаслідок попередніх атак. 

вибухи на НПЗ в Нижньогородській області Росії
Інформація про ураження обʼєкта зявилася також у низці російських пабліків. На відео, опублікованих російськими користувачами, видно яскраву заграву над накфтопереробним заводом, а також зафіксовані вибухи з подальшою пожежею на обʼєкті. 

«Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез» є одним з провідних НПЗ у Росії, забезпечує, зокрема Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік. 

Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни тощо. 

Продукцію НПЗ активно використовують російські окупаційні війська і ворожі ВПК.
﻿
