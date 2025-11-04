Українські дрони-камікадзе під керуванням операторів Головного управління розвідки, Збройних сил та Сил спецоперацій здійснили наліт на НПЗ «Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез» в м. Кстово Нижньогородської області РФ.

Як повідомляють джерела LB.ua у ГУР, атака відбулася в ніч на 4 листопада. Під час операції задіяли понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема, «Бобер» та FP-1.

вибухи на НПЗ в Нижньогородській області Росії

За інформацією джерел, атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, яка відповідає за первинну обробку нафти і була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

вибухи на НПЗ в Нижньогородській області Росії

Інформація про ураження обʼєкта зявилася також у низці російських пабліків. На відео, опублікованих російськими користувачами, видно яскраву заграву над накфтопереробним заводом, а також зафіксовані вибухи з подальшою пожежею на обʼєкті.

«Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез» є одним з провідних НПЗ у Росії, забезпечує, зокрема Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік.

Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни тощо.

Продукцію НПЗ активно використовують російські окупаційні війська і ворожі ВПК.