Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждала 53-річна місцева мешканка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Під російський обстріл у Дніпровському районі Херсона потрапила місцева жителька. Внаслідок ворожої атаки 53-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча", — ідеться у повідомленні.
Нині медики надають потерпілій необхідну допомогу.
- Внаслідок вчорашніх російських ударів у Херсонській області поранені троє людей. З них двоє – мешканці Херсонської громади.