Окупанти атакували Дніпровський район Херсона

"Під російський обстріл у Дніпровському районі Херсона потрапила місцева жителька. Внаслідок ворожої атаки 53-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

