ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Дніпровський район Херсона

Через обстріл постраждала 53-річна жінка.

Окупанти атакували Дніпровський район Херсона
Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждала 53-річна місцева мешканка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Під російський обстріл у Дніпровському районі Херсона потрапила місцева жителька. Внаслідок ворожої атаки 53-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча", — ідеться у повідомленні. 

Нині медики надають потерпілій необхідну допомогу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies