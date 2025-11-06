Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Свириденко анонсувала нову пілотну політику підтримки педагогів

Мова йде про ініціативу «Гроші ходять за вчителем».

Свириденко анонсувала нову пілотну політику підтримки педагогів
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

В Україні стартувала нова пілотна політика підтримки педагогів — «Гроші ходять за вчителем». 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, відтепер кожен учитель самостійно вирішуватиме, де і як підвищувати кваліфікацію. Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок педагога, а ці кошти можна буде використати на будь-які навчальні курси, що відповідають професійним потребам.

Участь у пілотному проєкті зможуть взяти директори, заступники та вчителі, які працюють із 7–9 класами НУШ, а також педагоги 10 пілотних класів старшої профільної школи.

Реєстрація на державній платформі «Вектор» відкриється у грудні цього року за посиланням vector.uied.gov.ua, а навчання розпочнеться на початку 2026 року.

Ініціативу реалізовують у межах спільної програми Міністерства освіти і науки та Світового банку. 
