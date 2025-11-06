Свириденко анонсувала нову пілотну політику підтримки педагогів

В Україні стартувала нова пілотна політика підтримки педагогів — «Гроші ходять за вчителем».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, відтепер кожен учитель самостійно вирішуватиме, де і як підвищувати кваліфікацію. Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок педагога, а ці кошти можна буде використати на будь-які навчальні курси, що відповідають професійним потребам.

Участь у пілотному проєкті зможуть взяти директори, заступники та вчителі, які працюють із 7–9 класами НУШ, а також педагоги 10 пілотних класів старшої профільної школи.

Реєстрація на державній платформі «Вектор» відкриється у грудні цього року за посиланням vector.uied.gov.ua, а навчання розпочнеться на початку 2026 року.

Ініціативу реалізовують у межах спільної програми Міністерства освіти і науки та Світового банку.