Зеленський: за жовтень українські військові ліквідували 25 тисяч російських окупантів

Це рекордна кількість втрат ворожої армії.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський озвучив втрати російських військ за жовтень. За його словами, це рекордна кількість втрат ворога.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумком засідання Ставки, пише LB.ua.

За жовтень українські військові дронами ліквідували 25 тис. росіян. "Мова про 200-х", — заявив після Ставки президент Володимир Зеленський.

"Всі ці випадки мають відео підтвердження. Без відео приблизно ще 2-3 тис. росіян. Це найбільша кількість втрат росіян за місяць від початку повномасштабного вторгнення. Це є наслідком збільшення БпЛА на фронті", — додав президент.
