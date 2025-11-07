​Оборонці ліквідували 1 170 окупантів за добу

Вчора Сили оборони ліквідували 1170 окупантів, танк ворога, 2 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем та засіб ППО.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 148 910 (+1 170) осіб
- танків – 11 330 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 543 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 301 (+13) од.
- РСЗВ – 1 535 (+0) од.
- засоби ППО – 1 238 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+248) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 723 (+65) од.
- спеціальна техніка – 3 993 (+2) од.
Дані уточнюються.