Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Війна

​Оборонці ліквідували 1 170 окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 148 910 солдатів. 

​Оборонці ліквідували 1 170 окупантів за добу
Фото: Генштаб

Вчора Сили оборони ліквідували 1170 окупантів, танк ворога, 2 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем та засіб ППО.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 148 910 (+1 170) осіб 
  • танків – 11 330 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 543 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 301 (+13) од.
  • РСЗВ – 1 535 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 238 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+248) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 723 (+65) од.
  • спеціальна техніка – 3 993 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
