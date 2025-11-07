Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Юрія Черевашенка призначено командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони

Юрій Черевашенко став заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

Юрія Черевашенка призначено командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони
​Юрій Черевашенко
Фото: Генштаб

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Також Юрій Черевашенко став заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

“Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння”, – наголосив Володимир Зеленський.

Зазначається, що Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО. Крім того, упродовж останнього часу він займався дронами-перехоплювачами. На новій посаді Черевашенко має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах.
﻿
