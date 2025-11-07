Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський анонсував програму для захисту неба над прифронтовими містами

Перший етап програми стосується Херсона.

Зеленський анонсував програму для захисту неба над прифронтовими містами
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розробку нової програми, спрямованої на посилення захисту повітряного простору над прифронтовими містами. 

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, пише Укрінформ.

За словами глави держави, перший етап програми стосується Херсона та боротьби з ворожими безпілотниками. 

Зеленський підкреслив, що документ уже представлений та готовий до реалізації. Президент доручив розробити аналогічні заходи для всіх прикордонних міст України.

"Буде розроблена найближчим часом програма, яка спрямована на посилення захисту неба Херсона, боротьбу з ворожими БпЛА... Вона вже готова, і я доручив розробити цю програму для всіх прикордонних міст", — зазначив Зеленський.

Нова ініціатива має на меті зміцнення системи протиповітряної оборони, а також підвищення безпеки мирного населення у регіонах, що зазнають постійних атак.
