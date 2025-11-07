США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Шмигаль: Україна розраховує локалізувати виробництво винищувачів Saab JAS 39 Gripen

Очікується, що виробництво локалізують з 2033 року.

Шмигаль: Україна розраховує локалізувати виробництво винищувачів Saab JAS 39 Gripen
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Україна та Швеція досягли домовленостей щодо спільного виробництва шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen класу ЕКО на українській території. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу, пише Суспільне.

За словами Шмигаля, 6 листопада українська сторона завершила детальне опрацювання домовленостей із Міністерством оборони Швеції, зокрема щодо постачання 150 винищувачів Gripen. 

У той же день між однією з українських компаній та компанією SAAB було підписано меморандум про майбутню локалізацію виробництва літаків в Україні.

Очікується, що з 2033 року виробництво буде значно локалізоване — від крупновузлової збірки до виготовлення окремих компонентів.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що питання термінів постачання винищувачів залишатиметься обмеженим до завершення всіх процедур із документами та фінансуванням. 

За його словами, одним із ключових джерел фінансування розглядаються заморожені російські активи, а також двосторонні домовленості з міжнародними партнерами.

Посилення авіаційного потенціалу України визначено одним із головних пріоритетів оборонної стратегії держави.

  • У вересні минулого року шведська компанія Saab заявила, що розглядає можливість розмістити своє виробництво в Україні для підтримки розвитку незалежних оборонних можливостей.
﻿
