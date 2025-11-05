Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, є поранений

Упродовж дня російські окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Є пошкодження та руйнування. Порений цивільний.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Від російських обстрілів потерпали райцентр, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька громади на Нікопольщині. Агресор атакував FPV-дронами та артилерією, скинув боєприпас з БпЛА.
Через обстріли поранення отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Пошкоджені АЗС, п’ятиповерхівка, 10 приватних будинків, господарські споруди, теплиці, гараж. Знищене авто. Зачепило лінії електропередач та газогін.
У Синельниківському району під обстрілами опинилися Васильківська та Межівська громади. Окупанти застосували КАБи та БпЛА.
Знищені 2 торгівельні кіоски. Понівечені інфраструктура, фермерське господарство, осередок дитячої творчості, пошта.
- Учора ввечері внаслідок російської атаки проти Покровської громади поранень дістали чоловіки 52 і 56 років. Пошкоджені приватний будинок та машина.