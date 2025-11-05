Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, є поранений

На Синельниківщині знищені кіоски та понівечене фермерське господарство. 

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, є поранений
Фото: Владислав Гайваненко, Телеграм

Упродовж дня російські окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Є пошкодження та руйнування. Порений цивільний.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Від російських обстрілів потерпали райцентр, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька громади на Нікопольщині. Агресор атакував FPV-дронами та артилерією, скинув боєприпас з БпЛА. 

Фото: Владислав Гайваненко, Телеграм

Через обстріли поранення отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

Пошкоджені АЗС, п’ятиповерхівка, 10 приватних будинків, господарські споруди, теплиці, гараж. Знищене авто. Зачепило лінії електропередач та газогін. 

У Синельниківському району під обстрілами опинилися Васильківська та Межівська громади. Окупанти застосували КАБи та БпЛА. 

Знищені 2 торгівельні кіоски. Понівечені інфраструктура, фермерське господарство, осередок дитячої творчості, пошта.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies