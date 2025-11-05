США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Троє людей поранені внаслідок обстрілів Дніпропетровської області

Ворог атакував Нікопольський і Синельниківськй райони. 

Троє людей поранені внаслідок обстрілів Дніпропетровської області
Наслідки обстрілу області
Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Учора ввечері внаслідок російської атаки проти Покровської громади поранень дістали чоловіки 52 і 56 років. Пошкоджені приватний будинок та машина. По Нікополю росіяни били дронами FPV та артилерією.

По Васильківській і Дубовиківській громадах Синельниківського району ворог влучив безпілотниками. Про це повідомив тимчасовий в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

“Понівечив інфраструктуру, 7 приватних будинків і газогін. Поранений 41-річний чоловік. Його госпіталізували”, – сказав він. 

Страждала і Тернівка Павлоградського району: туди російська армія спрямувала БпЛА. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області
Фото: Владислав Гайваненко в Telegram
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області

За інформацією ПвК, захисники неба знищили в області 2 безпілотники.
﻿
