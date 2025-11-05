ОВА: у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 600 дітей

У зоні примусової евакуації сімей з дітьми в Донецькій області досі залишаються 496 родин, у яких виховуються 600 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"У двох територіальних громад області, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються перебувати 600 дітей в 496 сім’ях", – сказала Рижакова.

У Дружківській міській територіальній громаді залишаються 597 дітей у 495 сім’ях.

За останній тиждень з області загалом евакуйовано у примусовий спосіб 101 дитину із 79 родин, усі — з міста Дружківка.