Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів Краматорського напрямку через безпекові причини

Організовано автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

Потяг Київ-Краматорськ
Фото: Укрзалізниця

З метою збереження життів та забезпечення безпеки пасажирів, спільно з "Укрзалізницею" прийнято рішення тимчасово обмежити рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку УЗ безпосередньо в день відправки", — ідеться у повідомленні.

Для забезпечення транспортного сполучення організовано автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

Тимчасові зміни також торкнуться приміських маршрутів у Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок.

"Безпека людей — наш головний пріоритет. Ми спільно з Силами оборони, правоохоронцями та "Укрзалізницею" постійно моніторимо ситуацію. Рух буде відновлено одразу, щойно це стане можливим", — наголосив Філашкін.
