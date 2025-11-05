Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом

предстоятель ПЦУ Епіфаній і патріарх Філарет на зустрічі 5 листопада 2025 року

5 листопада у Митрополичому домі відбулася зустріч предстоятеля ПЦУ Епіфанія та патріарха Філарета.

Як ідеться на сайті ПЦУ, до зустрічі долучилися митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Донецький і Маріупольський Сергій, митрополит Білоцерківський Євстратій та архієпископ Вишгородський Агапіт.

Епіфаній ще раз привітав Філарета з 30-літтям від дня інтронізації і подякував за його багаторічне служіння у розбудові автокефальної української Православної Церкви. Духовні лідери також обговорили російську агресію, ситуацію на тимчасово окупованих територіях, а також використання української мови у богослужінні.

Філарет у розмові відзначив, що «Бог з любові сотворив світ, постраждав. Тому і ми маємо любити один одного».

Також патріарх отримав від Епіфанія подяку за заслуги у відродженні Михайлівського Золотоверхого собору з нагоди 25-ліття його освячення.

Духовенство на завершення зустрічі спільно помолилося за перемогу України і мир.

Минулого місяця Філарет написав духовний заповіт, у якому закликав представників українського православ’я об’єднатися в єдину церкву — "незалежну ні від Москви, ні від Константинополя". При цьому патріарх наголосив, аби після смерті його відспівували тільки архієреї Української православної церкви Київського патріархату, а не Православної церкви України.

УПЦ КП і патріарх Філарет