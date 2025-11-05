Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом

5 листопада у Митрополичому домі відбулася зустріч предстоятеля ПЦУ Епіфанія та патріарха Філарета.
Як ідеться на сайті ПЦУ, до зустрічі долучилися митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Донецький і Маріупольський Сергій, митрополит Білоцерківський Євстратій та архієпископ Вишгородський Агапіт.
Епіфаній ще раз привітав Філарета з 30-літтям від дня інтронізації і подякував за його багаторічне служіння у розбудові автокефальної української Православної Церкви. Духовні лідери також обговорили російську агресію, ситуацію на тимчасово окупованих територіях, а також використання української мови у богослужінні.
Філарет у розмові відзначив, що «Бог з любові сотворив світ, постраждав. Тому і ми маємо любити один одного».
Також патріарх отримав від Епіфанія подяку за заслуги у відродженні Михайлівського Золотоверхого собору з нагоди 25-ліття його освячення.
Духовенство на завершення зустрічі спільно помолилося за перемогу України і мир.
- Минулого місяця Філарет написав духовний заповіт, у якому закликав представників українського православ’я об’єднатися в єдину церкву — "незалежну ні від Москви, ні від Константинополя". При цьому патріарх наголосив, аби після смерті його відспівували тільки архієреї Української православної церкви Київського патріархату, а не Православної церкви України.
УПЦ КП і патріарх Філарет
- Українська православна церква Київського патріархату - православна церква в Україні - існувала з червня 1992 року до 15 грудня 2018 року (станом на 14 листопада 2019 року юридична особа ліквідована). У грудні 2018 року, перед ухваленням рішення про ліквідацію, поділялася на 34 єпархії, що об'єднували понад 5 тисяч парафій. Очільника УПЦ КП патріарха Філарета після надання Томосу про автокефалію правонаступниці УПЦ КП Православній церкві України наділили титулом почесного патріарха.
- Філарет, який був одним з творців Православної церкви України, у 2019 році відмовився її визнавати. Він наполягає, що УПЦ КП досі існує і він її патріарх.
- На початку травня 2019 року з'ясувалося, що Філарет продовжує користуватися офіційними бланками Київського патріархату, видає від імені цієї структури ордени і медалі, публікує від імені Київського патріархату розпорядження і вимагає їх виконання від єпископів і священників новоствореної ПЦУ.
- У травні на Синоді Православної церкви України Філарета намагалися переконати, що УПЦ КП більше не існує, але не змогли цього зробити.
- У лютому 2020-го ПЦУ призупинила повноваження почесного патріарха Філарета як члена Синоду. Це сталося після того, як єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Панку) перейшов до УПЦ КП, хоча його єпархія розташована на території Молдови і після створення ПЦУ мала перейти під юрисдикцію Вселенського патріархату.