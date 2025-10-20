Патріарх Філарет заповів, щоб після смерті його відспівували не ПЦУ, а архієреї УПЦ КП

96-річний Патріарх Філарет написав духовний заповіт, у якому закликав представників українського православ’я об’єднатися в єдину церкву — "незалежну ні від Москви, ні від Константинополя", ідеться в опублікованому на сайті УПЦ КП документі.

"Все своє життя я поклав на розбудову і утвердження незалежної Української Православної Церкви. Це важкий і тернистий шлях, який був сповнений багатьох випробувань. Але зараз я твердо бачу, що іншого шляху буття української Церкви, окрім як незалежного (автокефального) і об’єднаного, немає! Вірю, що незабаром прийде час для об’єднання всієї повноти українського православ’я", — ідеться у тексті заповіту.

Водночас Філарет окремо зазначив, що після смерті його мають відспівати саме архієреї Української православної церкви Київського патріархату, а не Православної церкви України.

"На випадок моєї смерті заповідаю, щоб чин відспівування та погребіння був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі м. Києва, архієреями Української Православної Церкви Київського Патріархату, а не ПЦУ".

Фото: УПЦ КП

У заповіті Філарет наголосив, що все життя присвятив розбудові незалежної Української церкви. Він звернувся до духовенства із закликом подолати чвари й створити справді єдину Помісну Церкву.

"Особливо прошу українців берегти віру, традиції та незалежність нашої Церкви, передаючи їх нащадкам як найвищу цінність", — зазначив Патріарх.

Також Філарет відкинув статус "почесного патріарха ПЦУ" й заявив, що залишається предстоятелем УПЦ Київського патріархату.

Фото: УПЦ КП