Патріарх Філарет заповів, щоб після смерті його відспівували не ПЦУ, а архієреї УПЦ КП

Філарет закликав представників українського православ'я об'єднатися у єдину церкву.

Патріарх Філарет заповів, щоб після смерті його відспівували не ПЦУ, а архієреї УПЦ КП
Фото: EPA/UPG

96-річний Патріарх Філарет написав духовний заповіт, у якому закликав представників українського православ’я об’єднатися в єдину церкву — "незалежну ні від Москви, ні від Константинополя", ідеться в опублікованому на сайті УПЦ КП документі.

"Все своє життя я поклав на розбудову і утвердження незалежної Української Православної Церкви. Це важкий і тернистий шлях, який був сповнений багатьох випробувань. Але зараз я твердо бачу, що іншого шляху буття української Церкви, окрім як незалежного (автокефального) і об’єднаного, немає! Вірю, що незабаром прийде час для об’єднання всієї повноти українського православ’я", — ідеться у тексті заповіту.

Водночас Філарет окремо зазначив, що після смерті його мають відспівати саме архієреї Української православної церкви Київського патріархату, а не Православної церкви України.

"На випадок моєї смерті заповідаю, щоб чин відспівування та погребіння був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі м. Києва, архієреями Української Православної Церкви Київського Патріархату, а не ПЦУ".

Фото: УПЦ КП

У заповіті Філарет наголосив, що все життя присвятив розбудові незалежної Української церкви. Він звернувся до духовенства із закликом подолати чвари й створити справді єдину Помісну Церкву.

"Особливо прошу українців берегти віру, традиції та незалежність нашої Церкви, передаючи їх нащадкам як найвищу цінність", — зазначив Патріарх.

Також Філарет відкинув статус "почесного патріарха ПЦУ" й заявив, що залишається предстоятелем УПЦ Київського патріархату.

Фото: УПЦ КП

  •  Українська православна церква Київського патріархату - православна церква в Україні -  існувала з червня 1992 року до 15 грудня 2018 року (станом на 14 листопада 2019 року юридична особа ліквідована). У грудні 2018 року, перед ухваленням рішення про ліквідацію, поділялася на 34 єпархії, що об'єднували понад 5 тисяч парафій. Очільника УПЦ КП патріарха Філарета після надання Томосу про автокефалію правонаступниці УПЦ КП Православній церкві України наділили титулом почесного патріарха.
  • Філарет, який був одним з творців Православної церкви України, в 2019 році відмовився її визнавати. Він наполягає, що УПЦ КП досі існує і він її патріарх.
  • На початку травня 2019 року з'ясувалося, що Філарет продовжує користуватися офіційними бланками Київського патріархату, видає від імені цієї структури ордени і медалі, публікує від імені Київського патріархату розпорядження і вимагає їх виконання від єпископів і священників новоствореної ПЦУ.
  • У травні на Синоді Православної церкви України Філарета намагалися переконати, що УПЦ КП більше не існує, але не змогли цього зробити.
  • У лютому 2020-го ПЦУ призупинила повноваження почесного патріарха Філарета як члена Синоду. Це сталося після того, як єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Панку) перейшов до УПЦ КП, хоча його єпархія розташована на території Молдови і після створення ПЦУ мала перейти під юрисдикцію Вселенського патріархату.
