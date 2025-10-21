Марченко: Уряд пропонує збільшити видатки на оборону на понад 324 млрд грн

Cергій Марченко під час виступу з трибуни ВРУ

Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді повідомив, що уряд пропонує внести зміни до державного бюджету, передбачивши додаткове фінансування сектору безпеки й оборони.

«У нас продовжується війна. Нам постійно треба шукати додаткові ресурси на сектор безпеки і оборони. Цього разу ми також звертаємося до вас із проханням підтримати зміни до державного бюджету», — звернувся Марченко до депутатів.

За словами міністра, зміни передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 324,7 млрд грн, з яких 310,5 млрд грн — за загальним фондом і 14,3 млрд грн — за спеціальним фондом.

Серед основних напрямів фінансування — підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 156 млрд грн, 99 млрд грн — на закупівлю озброєння та військової техніки, а також фінансування поточних потреб інших структур безпекового сектору — Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби та інших відомств.

Покриття додаткових видатків, за словами міністра, планується за рахунок державних запозичень на суму 294 млрд грн, що становить приблизно 3,5% ВВП. У результаті дефіцит держбюджету зросте до 25,8% ВВП.

Також уряд передбачає скорочення окремих державних видатків на 1 млрд грн і економію видатків на надання кредитів на 9,5 млрд грн.

Марченко закликав народних депутатів підтримати запропоновані зміни.