Рада підтримала за основу законопроєкт щодо соціального захисту військових та членів їхніх сімей

Серед іншого, визначено порядок надання відпусток військовим, звільненим з полону, під час мобілізації та воєнного стану.

Верховна Рада сьогодні, 22 жовтня, прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань, реєстр. №13646.

Законопроєктом пропонується врегулювати питання соціального захисту військовослужбовців строкової військової служби та базової військової служби, а також членів їхніх сімей шляхом внесення змін до Кодексу законів про працю України, законів України “Про відпустки”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Крім того, законопроєктом передбачено врегулювання питання: