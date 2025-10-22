Рада підтримала за основу законопроєкт щодо соціального захисту військових та членів їхніх сімей

Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Рада підтримала за основу законопроєкт щодо соціального захисту військових та членів їхніх сімей

Серед іншого, визначено порядок надання відпусток військовим, звільненим з полону, під час мобілізації та воєнного стану.

Рада підтримала за основу законопроєкт щодо соціального захисту військових та членів їхніх сімей
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада сьогодні, 22 жовтня, прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань, реєстр. №13646.

Законопроєктом пропонується врегулювати питання соціального захисту військовослужбовців строкової військової служби та базової військової служби, а також членів їхніх сімей шляхом внесення змін до Кодексу законів про працю України, законів України “Про відпустки”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Крім того, законопроєктом передбачено врегулювання питання:

  • виключення із Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” положень щодо підстав звільнення з військової служби та надання права особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби на проходження альтернативної (невійськової) служби, як таких що не належать до предмету правового регулювання цього Закону;
  • запровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти;
  • надання відпустки військовослужбовцям після звільнення з полону в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, та під час дії воєнного стану.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies