​У Києві затримали агента ФСБ, який передавав ворогу напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ

Чоловік коригував повітряні атаки росіян по Київській та Полтавській областях.

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала в Києві російського агента, який коригував повітряні атаки одразу по двох регіонах – Київській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ киянин. У поле зору окупантів він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм.

Для виконання завдань чоловік на власному автомобілі об’їжджав місцевість і позначав на гугл-картах розташування оборонних об’єктів. Також він фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ. 

Після розвідвилазок він формував "звіт" і направляв його кураторові у вигляді скріншотів електронних карт з координатами об’єктів та власними коментарями.

Ворожого агента затримали "на гарячому" під час проведення дорозвідки поблизу однієї з локацій. У нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. 
