Німецьких ультраправих звинуватили у шпигунстві на користь Росії

У німецькому уряді дедалі активніше шириться підозра, що депутати Бундестагу від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" займаються шпигунством для Росії.

Як пише Der Spiegel, звинувачення ґрунтуються на тому, що праворадикали постійно подають до міністерства оборони та інших відомств запити, які стосуються військових перевезень, протидії дронам, сфери кіберзахисту, вразливих елементів інфраструктури та інших даних, які можуть в першу чергу цікавити агресора.

Урядовці переконані, що ці запити є скоординованими і систематичними, а їхня мета - виявити слабкі місця Бундесверу та прогалини у безпековій галузі Німеччини. Таку думку поділяє і очільник міністерства оборони Борис Пісторіус.

"Альтернатива для Німеччини" очевидно тісно пов'язана з Росією та Китаєм. Одразу декілька депутатів від праворадикалів збираються відвідати у листопаді Сочі, а заступник голови франкції запланував на 2026 рік поїздку до Москви.