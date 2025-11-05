За ексочільника ТЦК Одещини Євгена Борисова внесли заставу у розмірі понад 20 млн гривень

За ексочільника ТЦК Одеської області Євгена Борисова 4 листопада внесли заставу у справі про самовільне залишення частини.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвокатку Борисова Лідію Карплюк та джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що йдеться про суму 20 мільйонів 136 тисяч 200 гривень, і за даними джерел у правоохоронних органах кошти внесла приватна фірма.

Адвокатка Борисова повідомила, що оскаржити обрання запобіжного заходу не вдалося, оскільки запобіжний захід у вигляді застави оскарженню не підлягає.

Загалом у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за Борисова внесли вже понад 100 млн застави. Раніше сплачували 36,3 млн гривень та 44,4 млн гривень).

Справа Борисова

В квітні 2023 року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро а також офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.

Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.

Борисова заарештували з заставою у 150 млн у липні 2023 року. Перед тим йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. Згодом розслідування завершили і наприкінці 2023 року наклали арешт на нерухоме майно одеського воєнкома в Іспанії: віллу та офісне приміщення. Також судом накладено арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.

Улітку минулого року обвинувальний акт щодо справи про поїздки на Сейшели та в Іспанію Борисова вже передали до суду.

У грудні минулого року у Києві Борисова затримали одразу після того, як його випустили під заставу у 39,364 млн гривень. Слідчі Бюро отримали інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Відомо, що підозрюваний організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини.